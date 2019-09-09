Abdülkadir Ömür'den sakatlık sonrası örnek paylaşım

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'da menisküs yırtığı tespit edildi. Sol dizlerinden sakat olan iki futbolcu da geçirecekleri operasyon sonrası 4 ila 6 hafta arasında yeşil sahalardan uzak kalacaklar. Bu gelişmenin ardından kulüp doktoru Bozdoğan'ın yerine Ayaz getirildi.Bu gelişmelerin ardından Abdülkadir Ömür sosyal medyada hesabından genç futbolculara örnek olacak bir paylaşımda bulundu. Secde ettiği bir fotoğrafı paylaşan Abdülkadir Ömür yaptığı bu paylaşıma,notunu düştü. Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem olduğu açıklanmıştı. Genç yıldızın, ağrı larının şiddetlenmesi üzerine yapılan son kontrolleri ve çekilen MR'ında sol diz menisküsünde yırtık tespit edildi. Ayrıca Ümit Milli Takım kampından ağrılarının artması sonucu ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da sol dizinde menisküs yırtığı olduğu açıklandı.Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesine karar verilen iki futbolcunun 4 ila 6 hafta arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Trabzonspor yönetimi, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın sakatlıklarının faturasını ise kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'a kesti. Bozdoğan'ın görevine son verilirken yerine Hakan Ayaz getirildi.

ROTA İÇ TRANSFERE DÖNDÜ

Dış transferin sona ermesinin ardından Trabzonspor'da rota iç transfere döndü. Yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Filip Novak ve Joao Pereira ile önümüzdeki haftadan itibaren görüşmelere başlayacak. Bordo-mavililerde ayrıca Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür'ün ücretlerinde iyileştirmeye gidilecek.

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAKLAR

Trabzonspor, şike süreciyle ilgili olarak FIFA, UEFA ve CAS'tan sonra İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. Bordo-mavili kulüp yapacağı başvuruda FIFA, UEFA ve CAS'ın aldığı kararların hukuksuz olduğuna vurgu yapacak. 15 Eylül'de İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek olan Trabzonspor'un başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, hakları olanın hukuksuz yollar ile kendilerine verilmediğini ve bu davanın peşini asla bırakmayacaklarını ifade etti.