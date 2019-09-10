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  • 10.09.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 09:55

maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye , saat kaçta oynanacak?

maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubun altıncı maçında Moldova'ya konuk olacak. Ay-Yıldızlılar bu karşılaşma ile Moldova ile 11. kez mücadele edecek. Türkiye'nin grupta 12 puan 8 averajla 2. sırada bulunuyor. Peki, Moldova Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman? Milli maç saat kaçta oynanacak?

Moldova-Türkiye maçı hangi kanalda?

Moldova Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Aldığı sonuçlarla ülkemizi gurulandıran Ay-Yıldızlılar, grubun altıncı maçında Moldova karşısından da galibiyetle dönmek istiyor. Türkiye, Moldova ile bu zamana kadar 10 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi. Peki, Moldova Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Moldova - Türkiye maçı bugün Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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