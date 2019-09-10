İspanyol basınında yer alan habere göre, Los Galacticos'un devre arasında Roma'nın kapısını çalacak.

Geçtiğimiz yıl 45 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan transfer edilen Vinicius Junior'dan beklediği verimi alamayan Zidane'ın, devre arasında Brezilyalı genci kiralayıp boşluğunu Cengiz Ünder'le doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

İki sezon önce Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon Euro karşılığında transfer olan yıldız oyuncunun şu anki piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro değerinde.

Öte yandan, yıldız oyuncuya Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal'in de ilgi duyduğu biliniyor.