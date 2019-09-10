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  • 10.09.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 12:13

bombası! İspanyollar resmen duyurdu...

Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran ’e ’in talip olduğu iddia edildi. Öte yandan, yıldız oyuncuya Real Madrid'in yanı sıra , Tottenham ve 'in de ilgi duyduğu biliniyor.

İspanyollar duyurdu! Cengiz Ünder...

İspanyol basınında yer alan habere göre, Los Galacticos'un devre arasında Roma'nın kapısını çalacak.

Geçtiğimiz yıl 45 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan edilen Vinicius Junior'dan beklediği verimi alamayan Zidane'ın, devre arasında Brezilyalı genci kiralayıp boşluğunu 'le doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

İki sezon önce 'den Roma'ya 15 milyon Euro karşılığında transfer olan yıldız oyuncunun şu anki piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro değerinde.

Öte yandan, yıldız oyuncuya 'in yanı sıra , Tottenham ve 'in de ilgi duyduğu biliniyor.

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