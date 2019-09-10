Milyar Euro’luk ilk kadro M.City’nin oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 1 milyar 14 milyon Euro'luk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu. Fransa temsilcisi PSG ise, 913 milyon Euro'yla 2. sırada yer aldı.



KAYSERİ'DE BİSİKLET YARIŞLARI TAMAMLANDI

Kayseri'de 11 ülkeden 90 profesyonel sporcunun 430 kilometre pedal çevirdiği Grand Prix Velo Erciyes ve Tour of Central Anatolia yarışları tamamlandı. Yarışlarda 11 ülkeden 90 profesyonel sporcu mücadele etti. Yarışlar Kayseri şehrinde büyük ilgiyle karşılandı.



PARALİMPİKTE HEYECAN BAŞLIYOR

Turkcell'in sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu'nun yıldız sporcuları Londra'daki Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek. 9-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SİVAS'A BİLENİYOR

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlarda bulunan Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Azubuike ve Aziz Eraltay idmana katılmadı.