Trabzonspor'da AEK ile oynanan maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür perşembe günü Almanya'nın başkenti Berlin'de ameliyat edilecek.
4-6 HAFTA ARASI AÇIKLANMIŞTI
Daha önce 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanan Abdülkadir Ömür'ün menisküs yırtığının daha derin olduğu (Vertikal) ve sürecin 4 aya çıkabileceği belirlendi.
AMELİYAT SONRASI AÇIKLANACAK
Abdülkadir Ömür için kesin süre ameliyat sonrasında verilecek... Bordo-Mavili takımda dün ameliyat olan Yusuf Sarı da Abdülkadir Ömür de sağ kanatta forma giyiyor.
YUSUF 6 HAFTA YOK!
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Sarı dün menisküs ameliyatı oldu... Bordo-Mavililer, Yusuf Sarı'nın 3 hafta sonra takımla çalışmalara, 6 hafta sonra ise yeşil sahalara döneceğini açıkladı.
OBI MIKEL TAM GAZ!
Formunu bulamayan isimlerdan birisi olan John Obi Mikel'e milli aradaki yüklemeler tüm hızıyla devam ediyor. Nijeryalı orta saha oyuncusu da büyük bir özveri gösteriyor.
TRABZON YILDIZINA KAVUŞUYOR
İngiliz yıldız ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti. Antrenmanlarda şov yapan Sturridge'yi Karaman Gençlerbirliği maçına hazırlıyor. İngiliz yıldızın maçın 2. yarısında oynaması bekleniyor.
4-6 HAFTA ARASI AÇIKLANMIŞTI
Daha önce 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanan Abdülkadir Ömür'ün menisküs yırtığının daha derin olduğu (Vertikal) ve sürecin 4 aya çıkabileceği belirlendi.
AMELİYAT SONRASI AÇIKLANACAK
Abdülkadir Ömür için kesin süre ameliyat sonrasında verilecek... Bordo-Mavili takımda dün ameliyat olan Yusuf Sarı da Abdülkadir Ömür de sağ kanatta forma giyiyor.
YUSUF 6 HAFTA YOK!
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Sarı dün menisküs ameliyatı oldu... Bordo-Mavililer, Yusuf Sarı'nın 3 hafta sonra takımla çalışmalara, 6 hafta sonra ise yeşil sahalara döneceğini açıkladı.
OBI MIKEL TAM GAZ!
Formunu bulamayan isimlerdan birisi olan John Obi Mikel'e milli aradaki yüklemeler tüm hızıyla devam ediyor. Nijeryalı orta saha oyuncusu da büyük bir özveri gösteriyor.
TRABZON YILDIZINA KAVUŞUYOR
İngiliz yıldız ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti. Antrenmanlarda şov yapan Sturridge'yi Karaman Gençlerbirliği maçına hazırlıyor. İngiliz yıldızın maçın 2. yarısında oynaması bekleniyor.
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