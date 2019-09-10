Yenildik ama vizeyi kaptık A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup oldu. Yeni Zelanda’ya 1 sayı farkla yenilen 12 Dev Adam, olimpiyat eeml elerinde oynama hakkı elde etti. Cedi Osman 32 sayıyla en skorer isim oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup oldu. O Grubu'nu ikinci sırada bitiren milliler, rakibine 18 sayının altında mağlup olduğu için olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakaladı. Dünkü sonuçlar: Çekya-Yunanistan: 77-84, ABD-Brezilya: 89-73, Donimik Cum-Litvanya: 55-74, Fransa-Avustralya: 98-100, Japonya- Karadağ: 65-80, Ürdün-Senegal: 79-77, Almanya-Kanada: 82-76. TÜM MANŞETLER