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  • 10.09.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 15:28

? maçı ne zaman, saat kaçta? Elemeleri

maçı hangi kanalda yayınlanacak? Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, grubun altıncı maçında Moldova deplasmanına konuk oluyor. Grupta 2. sırada yer alan Türkiye, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirveden kopmak istemiyor. Peki, Moldova - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Moldova-Türkiye maçı hangi kanalda?

Moldova Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda altıncı maçına çıkmaya hazırlanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Moldova ile mücadele edecek. Rakibine karşı 8 galibiyeti bulunan Türkiye, çıktığı diğer karşılaşmalardan 2 kez berabere kaldı, hiç kaybetmedi. Millilerimiz bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak hem rakibine olan yenilmezlik serisini sürdürmek hem de gruptaki zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, Moldova - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Moldova - Türkiye maçı bugün Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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