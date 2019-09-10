Moldova Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda altıncı maçına çıkmaya hazırlanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Moldova ile mücadele edecek. Rakibine karşı 8 galibiyeti bulunan Türkiye, çıktığı diğer karşılaşmalardan 2 kez berabere kaldı, hiç kaybetmedi. Millilerimiz bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak hem rakibine olan yenilmezlik serisini sürdürmek hem de gruptaki zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, Moldova - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Moldova - Türkiye maçı bugün Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.