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, tarihin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attı

’un yıldızı , tarihin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attı. Nike ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, bonuslarla birlikte 200 milyon euro kazanacak.

Ronaldo bank!
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden forması giyen Portekizli yıldız 'nun Nike ile yaptığı yeni sözleşmenin detayları belli oldu. Football Leaks, Portekizli yıldız Nike ile 6 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. , Facebook ve Twitter'da yaklaşık 270 milyon takipçisi olan Ronaldo. Nike'tan 162 milyon euro garanti para alacak.

Ayrıca ödülü için 4 milyon euro, Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 5 milyon euro, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olursa 1 milyon euro gibi bonuslarla bu rakamın 200 milyon euro'yu yani 1 milyar 300 milyon lirayı bulacağı açıklandı.



11 sponsoru bulunan Ronaldo'nun, 20 farklı ürünün reklamlarında da oynadığı belirtildi. 5 kez Şampiyonlar ligi şampiyonluğu ve 5 kez de Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo'nun, Instagram'dan bir paylaşımının da 1 milyon dolar civarında olduğu ifade edildi.

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