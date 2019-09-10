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Cimbom ’le artıya geçti

, ’in son döneminde 51.4 milyon Euro’luk oyuncu satışı yaptı. Sarı-Kırmızılılar, e 37.9 milyon Euro harcadı... İşte Takvim Gazetesi’nin 10 Eylül 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri...

Cimbom Terim’le artıya geçti
G.Saray'a 4. kez teknik direktör olarak görev yapan , kulübü artıya geçirdi... Terim şu ana kadar 4 dönemi geçirdi. Sarı- Kırmızılılar, 51.4 milyon Euro'luk futbolcu satışı yaptı. transfere ise 37.9 milyon Euro yatırdı. Cimbom 13.5 milyon Euro artıya geçti.

ANDONE'DEN FALCAO İTİRAFI
G.Saray'ın Brighton'dan kiraladığı golcü Andone, Falcao ile yaşayacağı forma rekabeti konusunda, "Çok zor olacak ama bunu gerçekten istiyorum" dedi.

ASLAN'DA PAŞA MESAİSİ
G.Saray, cuma günü karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmaları yapıldı. Sonrasında ise dayanıklılığa yönelik oyunlar oynandı.

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