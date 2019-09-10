G.Saray'a 4. kez teknik direktör olarak görev yapan Fatih Terim, kulübü artıya geçirdi... Terim şu ana kadar 4 transfer dönemi geçirdi. Sarı- Kırmızılılar, 51.4 milyon Euro'luk futbolcu satışı yaptı. Galatasaray transfere ise 37.9 milyon Euro yatırdı. Cimbom 13.5 milyon Euro artıya geçti.
ANDONE'DEN FALCAO İTİRAFI
G.Saray'ın Brighton'dan kiraladığı golcü Andone, Falcao ile yaşayacağı forma rekabeti konusunda, "Çok zor olacak ama bunu gerçekten istiyorum" dedi.
ASLAN'DA PAŞA MESAİSİ
G.Saray, cuma günü karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmaları yapıldı. Sonrasında ise dayanıklılığa yönelik oyunlar oynandı.
ANDONE'DEN FALCAO İTİRAFI
G.Saray'ın Brighton'dan kiraladığı golcü Andone, Falcao ile yaşayacağı forma rekabeti konusunda, "Çok zor olacak ama bunu gerçekten istiyorum" dedi.
ASLAN'DA PAŞA MESAİSİ
G.Saray, cuma günü karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmaları yapıldı. Sonrasında ise dayanıklılığa yönelik oyunlar oynandı.
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