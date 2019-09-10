Bugünkü
Takvim

'nin dönüşü için en az 15 gün!

Adalesindeki ağrı nedeniyle Bursa’ya götürülmeyen ’nin idman açığını kapatabilmesi için 15 güne ihtiyacı var. İşte Takvim Gazetesi’nin 10 Eylül 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

En az 15 gün!
Adalesindeki ağrıları nedeniyle Bursaspor ile hazırlık maçında forma giyemeyen Adil Rami'nin ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Bir an önce takımın seviyesine ulaşmak için antrenman dışında ekstra çalışmalar yapan Adil Rami'nin fazla yükleme nedeniyle ağrı yaşadığı belirtildi. Rami'nin oynayaçcak düzeye gelmesi için en az 15 güne ihtiyacı olduğu gelen haberler arasında.

EN GÜZEL ŞAMPİYONLUK HENÜZ KAZANILMADI!
F.Bahçe Koleji'nin eğitim yılı açılışına katılan Yanal, "En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır." dedi. Bu söz uzun süre alkışlandı.

HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR
Dünü dinlenerek geçiren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün 'nde yeniden start verecek.

LUIZ GUSTAVO'DA SIKINTI YOK!
Bursa ile oynanan hazırlık maçında ayağına darbe alan Luiz Gustavo'nun kontrolleri yapıldı. Brezilyalı yıldızın bir sorunu olmadığı Alanya deplasmanında forma giyebileceği ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAdil Rami'nin dönüşü için en az 15 gün!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri