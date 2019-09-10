ABD’de zafer Rafael Nadal’ın

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, yaklaşık 5 saat süren çekişmeli müsabakada Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Nadal bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu kazandı.
BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
Nadal, 5 saat süren maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle kazandı. Nadal maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
FEDERER'İN REKORUNA GÖZ DİKTİ
19. Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 20 şampiyonluk sahibi Federer'e bir adım daha yaklaştı. Nadal, Federer'den 5 yaş daha küçük.
ABD AÇIK'I KAZANAN EN YAŞLI 2. RAKET!
Nadal 33 yaşında ABD Açık'ı kazandı. Avustralyalı Ken Rosewal 1970'de 35 yaşındayken kazanmıştı.
BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
Nadal, 5 saat süren maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle kazandı. Nadal maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
FEDERER'İN REKORUNA GÖZ DİKTİ
19. Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 20 şampiyonluk sahibi Federer'e bir adım daha yaklaştı. Nadal, Federer'den 5 yaş daha küçük.
ABD AÇIK'I KAZANAN EN YAŞLI 2. RAKET!
Nadal 33 yaşında ABD Açık'ı kazandı. Avustralyalı Ken Rosewal 1970'de 35 yaşındayken kazanmıştı.
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