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ABD’de zafer ’ın

Rus rakibi Medvedev’i 3-2 yenen Nadal, 19. şampiyonluğunu kazandı. 19. Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 20 şampiyonluk sahibi Federer'e bir adım daha yaklaştı.

ABD’de zafer Rafael Nadal’ın
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, yaklaşık 5 saat süren çekişmeli müsabakada Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Nadal bu sonuçla, 19'uncu ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu kazandı.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
Nadal, 5 saat süren maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle kazandı. Nadal maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

FEDERER'İN REKORUNA GÖZ DİKTİ
19. Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 20 şampiyonluk sahibi Federer'e bir adım daha yaklaştı. Nadal, Federer'den 5 yaş daha küçük.

ABD AÇIK'I KAZANAN EN YAŞLI 2. RAKET!
Nadal 33 yaşında ABD Açık'ı kazandı. Avustralyalı Ken Rosewal 1970'de 35 yaşındayken kazanmıştı.

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