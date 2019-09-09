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  • 09.09.2019 21:27
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 21:27

, ne zaman? yayınlanacak?

A Milli Takım 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada, son dakikalarda Ozan Tufan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Andorra maçının ardından A Milli Takım'ın Moldova ile karşı karşıya geleceği tarih araştırılmaya başlandı. Bu nedenle arama motorlarında , saat kaçta sorusu merakla araştırılıyor. Peki, yayınlanacak? İşte Türkiye Moldova maçına dair merak edilenler...

Türkiye Moldova maçı saat kaçta, ne zaman?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşı karşıya gelen A Milli Takım rakibini 1-0 mağlup etti. Türkiye bir sonraki karşılaşmada Moldova ile mücadele edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Moldova maçı 10 Eylül salı günü TSİ ile 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

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