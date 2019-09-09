Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı için bir tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan yayınladığı mesajında "2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.