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  • 09.09.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 21:25

Başkan Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol 'na tebrik mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Milli Takım'ı tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan millilere destek mesajı

Başkan , 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek için bir tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan yayınladığı mesajında "2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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