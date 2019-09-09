Toprak Razgatlıoğlu 2. yarışında 3. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 10. ayak ikinci yarışında liderin 4.5 saniye arkasından 3. oldu. Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışta 6. sırada yer almıştı. Şampiyonanın 11. ayağı, 28-29 Eylül tarihlerinde Fransa'da yapılacak.
TEKERLEKLİ SANDALYEDE BRONZ MADALYA GELDİ
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazandı. Millilerde Özgür Gürbudak 22 sayı, 13'er ribaunt ve asistle galibiyette başrolü oynadı. Cem Gezinci 16 sayı 10 ribaunt, Uğur Toprak da 15 sayıyla galibiyete katkı verdi.
BADMİNTONTA 3 MADALYA KAZANDIK
Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda tek kadınlarda Neslihan Yiğit gümüş, Özge Bayrak bronz madalya aldı. Çift kadınlarda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
TED OPEN İSTANBUL'DA BUGÜN START ALACAK
Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan American Express İstanbul Challenger TED Open bugün başlayacak. Turnuvanın ilk gününde bugün 2 eleme, 12 ana tablo maçı oynanacak. Fransız oyuncu Ugo Humber turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek.
KARADAĞ-ÇEKYA MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yapılacak KaradağÇekya karşılaşmasında görevlendirdi.
MAÇ YARIN
Podgorica'da Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak.
17. ETABA RED BULL KTM DAMGASINI VURDU
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. etabı Afyon'da yapıldı. Büyük ilgi gören yarışa Red Bull KTM sporcuları damga vurdu. MXGP kategorisini Jeffrey Herlings kazanırken, Glenn Coldenhoff ikinci oldu. MX2'te ise zafer yine Red Bull KTM'den Jorge Prado'nun oldu.
TEKERLEKLİ SANDALYEDE BRONZ MADALYA GELDİ
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazandı. Millilerde Özgür Gürbudak 22 sayı, 13'er ribaunt ve asistle galibiyette başrolü oynadı. Cem Gezinci 16 sayı 10 ribaunt, Uğur Toprak da 15 sayıyla galibiyete katkı verdi.
BADMİNTONTA 3 MADALYA KAZANDIK
Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda tek kadınlarda Neslihan Yiğit gümüş, Özge Bayrak bronz madalya aldı. Çift kadınlarda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
TED OPEN İSTANBUL'DA BUGÜN START ALACAK
Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan American Express İstanbul Challenger TED Open bugün başlayacak. Turnuvanın ilk gününde bugün 2 eleme, 12 ana tablo maçı oynanacak. Fransız oyuncu Ugo Humber turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek.
KARADAĞ-ÇEKYA MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yapılacak KaradağÇekya karşılaşmasında görevlendirdi.
MAÇ YARIN
Podgorica'da Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak.
17. ETABA RED BULL KTM DAMGASINI VURDU
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. etabı Afyon'da yapıldı. Büyük ilgi gören yarışa Red Bull KTM sporcuları damga vurdu. MXGP kategorisini Jeffrey Herlings kazanırken, Glenn Coldenhoff ikinci oldu. MX2'te ise zafer yine Red Bull KTM'den Jorge Prado'nun oldu.
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