Türk futbolunun genç yeteneği Taylan Antalyalı'nın 450 bin liralık alacağına karşılık Erzurumspor'la anlaşarak sözleşmesini fesh edip G.Saray'a bedelsiz transfer olması ortalığı karıştırdı... Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Taylan'ın G.Birliği'nden Erzurumspor'a transfer olurken "Bir sonraki satışından yüzde 40 pay alır" maddesi koydurduklarını belirterek "Böyle bir oyuncunun bonservis bedeli ödemeden başka bir takıma transfer olma ihtimali yok. Erzurum Başkanı, daha önceki açıklamalarında da 3 milyon Euro bonservis istediğini açık açık ilan etmişti. Ne oldu da bonservis ödenmeden transfer oldu. Oyuncuya 4 milyon lira gibi fahiş bir imza parası ödendi. Bizim bu şekilde devre dışı bırakılmamız kabul edilemez. Hukuki inceleme yapıyoruz. TFF'den de bu konuda soruşturma açılmasını istiyoruz" dedi.
Galatasaray UEFA kriterlerine uymak, Erzurumspor'un da G.Birliği'ne yüzde 40 pay ödememek için transferin bedelsiz gösterildiği iddia edildi. Gözler Galatasaray ve TFF'ye çevrildi.
ÜNEŞ: TAYLAN 3 MİLYON EURO
Erzurum Başkanı Hüseyin Üneş, 21 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, "Taylan 3 milyon Euro. Transfer etmek isteyen bu parayı getirsin" demişti... Ancak Taylan, bonservis ücreti ödenmeden G.Saray'a gitti.
ERZURUM'A PARA KAZANDIRIP GİDECEĞİM
Taylan Antalyalı, transfer döneminde, "Erzurumspor'a para kazandırmadan bir yere gitmem" demişti.
BUCA: G.BİRLİĞİ DE BİZE AYNISINI YAPTI
Taylan'ı G.Birliği'ne satan Buca da Kırmızı-Siyahlı kulübe tepki gösterdi. Aynı şeyi G.Birliği'nin kendilerine yaptığını belirten Buca Başkanı Cihan Aktaş, "Biz de pay alacaktık ancak G.Birliği aynı yola başvurup bize pay vermedi" dedi.
TAYLAN ANTALYALI GERÇEĞİ! - LEVENT TÜZEMEN
Taylan Antalyalı ile ilgili haberlerin çıkmasından sonra Buca Başkanı Cihan Aktaş'ı aradım. Bakın bana neler söyledi... "Taylan'ı biz G.Birliği'ne 1.5 milyon TL'ye sattık. Sözleşmeye de bir sonraki satışından yüzde 20 pay istediğimizi yazdık. G.Birliği Erzurum'a Taylan'ı satınca biz de payımızı istedik. Ancak onlar sözleşmede gizlilik olduğunu belirtip bize yaptıkları protokolü veremeyeceklerini ve transferin bedelsiz gerçekleştiğini söylediler. Pay vermedi. Şimdi G.Birliği, G.Saray'a ve Erzurum'a tepki gösteriyor..." Durum bu... Ben de yorumu size bırakıyorum...
Galatasaray UEFA kriterlerine uymak, Erzurumspor'un da G.Birliği'ne yüzde 40 pay ödememek için transferin bedelsiz gösterildiği iddia edildi. Gözler Galatasaray ve TFF'ye çevrildi.
ÜNEŞ: TAYLAN 3 MİLYON EURO
Erzurum Başkanı Hüseyin Üneş, 21 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, "Taylan 3 milyon Euro. Transfer etmek isteyen bu parayı getirsin" demişti... Ancak Taylan, bonservis ücreti ödenmeden G.Saray'a gitti.
ERZURUM'A PARA KAZANDIRIP GİDECEĞİM
Taylan Antalyalı, transfer döneminde, "Erzurumspor'a para kazandırmadan bir yere gitmem" demişti.
BUCA: G.BİRLİĞİ DE BİZE AYNISINI YAPTI
Taylan'ı G.Birliği'ne satan Buca da Kırmızı-Siyahlı kulübe tepki gösterdi. Aynı şeyi G.Birliği'nin kendilerine yaptığını belirten Buca Başkanı Cihan Aktaş, "Biz de pay alacaktık ancak G.Birliği aynı yola başvurup bize pay vermedi" dedi.
TAYLAN ANTALYALI GERÇEĞİ! - LEVENT TÜZEMEN
Taylan Antalyalı ile ilgili haberlerin çıkmasından sonra Buca Başkanı Cihan Aktaş'ı aradım. Bakın bana neler söyledi... "Taylan'ı biz G.Birliği'ne 1.5 milyon TL'ye sattık. Sözleşmeye de bir sonraki satışından yüzde 20 pay istediğimizi yazdık. G.Birliği Erzurum'a Taylan'ı satınca biz de payımızı istedik. Ancak onlar sözleşmede gizlilik olduğunu belirtip bize yaptıkları protokolü veremeyeceklerini ve transferin bedelsiz gerçekleştiğini söylediler. Pay vermedi. Şimdi G.Birliği, G.Saray'a ve Erzurum'a tepki gösteriyor..." Durum bu... Ben de yorumu size bırakıyorum...
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