İkinci kez A Milli Takım'ın başında teknik direktörlük görevine gelen Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünün ardından başarıları kaldığı yerden devam ediyor.
2. DÖNEMİNDE EN İYİSİ OLDU
108 gündür görevde olan Şenol Güneş, hazırlık maçları dahil 7 karşılaşmada takımının başında çıkarken 6 galibiyet aldı ve sadece sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Başarılı teknik adam, Milli Takım tarihi boyunca teknik direktörlük yapan isimlerin arasında 2.57 maç başı puan yüzdesi ile en yüksek isim oldu. Bu oranda Güneş'i 2.05 ile Fatih Terim, 1.60, ile Ersun Yanal, 1.56 ile Guus Hiddink ve 1.50 ile de Mustafa Denizli takip ediyor.
2000-2004 YILLARINDAKİ ORANINI DA GEÇTİ!
Güneş, aynı zamanda 2000-04 yıllar arasında görev yaparken maç başına 1,67 olan puan yüz- desini de geçmeyi başarmış oldu.
MOLDOVA İÇİN START VERİLDİ
Moldova maçının hazırlıkları ara vermeden başladı...
Milliler Moldova maçının hazırlıklarına Andorra maçının hemen ardından başladı. Çalışmaya belinde ağrı olan Emre Belözoğlu dışında tüm futbolcular katıldı. Çalışma 1 saat 15 dakika sürdü.
MİLLİLER KİŞİNEV'E GİDİYOR
Millilerimiz bugün Moldova maçı için bu ülkenin başkenti Kişinev'e hareket edecek. Şenol Güneş bugün bir basın toplantısı yapacak. Milliler de son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak.
MOLDOVA MAÇINA İTALYAN HAKEM
EURO 2020 elemelerinde yarın deplasmanda Moldova ile oynayacağımız kritik maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.
2. DÖNEMİNDE EN İYİSİ OLDU
108 gündür görevde olan Şenol Güneş, hazırlık maçları dahil 7 karşılaşmada takımının başında çıkarken 6 galibiyet aldı ve sadece sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Başarılı teknik adam, Milli Takım tarihi boyunca teknik direktörlük yapan isimlerin arasında 2.57 maç başı puan yüzdesi ile en yüksek isim oldu. Bu oranda Güneş'i 2.05 ile Fatih Terim, 1.60, ile Ersun Yanal, 1.56 ile Guus Hiddink ve 1.50 ile de Mustafa Denizli takip ediyor.
2000-2004 YILLARINDAKİ ORANINI DA GEÇTİ!
Güneş, aynı zamanda 2000-04 yıllar arasında görev yaparken maç başına 1,67 olan puan yüz- desini de geçmeyi başarmış oldu.
MOLDOVA İÇİN START VERİLDİ
Moldova maçının hazırlıkları ara vermeden başladı...
Milliler Moldova maçının hazırlıklarına Andorra maçının hemen ardından başladı. Çalışmaya belinde ağrı olan Emre Belözoğlu dışında tüm futbolcular katıldı. Çalışma 1 saat 15 dakika sürdü.
MİLLİLER KİŞİNEV'E GİDİYOR
Millilerimiz bugün Moldova maçı için bu ülkenin başkenti Kişinev'e hareket edecek. Şenol Güneş bugün bir basın toplantısı yapacak. Milliler de son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak.
MOLDOVA MAÇINA İTALYAN HAKEM
EURO 2020 elemelerinde yarın deplasmanda Moldova ile oynayacağımız kritik maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.
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