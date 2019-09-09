Ömer Bayram yine 8 numara

G.Saray'da Seri'nin cezalı olduğu Kasımpaşa maçında yine Ömer Bayram ilk 11'de forma giyecek. Orta sahada bulduğu şansı iyi değerlendiren Ömer, U-19 Takımı ile oynanan çift kale maçta sergilediği performansla beğeni kazandı. Lemina'ya hala takımdan ayrı program uygulanırken, Kasımpaşa maçında cezalı Seri ve sakat Belhanda olmayacağından Ömer 8 numara pozisyonunda olacak.
- Spor
- 09.09.2019
- Gazete
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