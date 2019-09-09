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yine 8 numara

’da cezası, sakatlığı nedeniyle bu hafta yok. Bu nedenle maçında sol bek yerine 8 numara pozisyonunda olacak.

Ömer Bayram yine 8 numara
G.Saray'da 'nin cezalı olduğu maçında yine ilk 11'de forma giyecek. Orta sahada bulduğu şansı iyi değerlendiren Ömer, U-19 Takımı ile oynanan çift kale maçta sergilediği performansla beğeni kazandı. Lemina'ya hala takımdan ayrı program uygulanırken, Kasımpaşa maçında cezalı Seri ve sakat olmayacağından Ömer 8 numara pozisyonunda olacak.

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