Fırtına durmuyor!

Karadeniz Fırtınası, pazar günü karşılaşacağı G.Birliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı katılmadı.
Sosa ve Ünal Karaman ayak tenisinde kazanan takımda yer aldı. İkili büyük sevinç yaşadı.
BAŞKANA EN AZ 10 GOL SÖZÜ VERDİM
Trabzonspor'un Kosovalı genç oyuncusu Donis Advijaj, bu sezon için Başkan Ahmet Ağaoğlu'na en az 10 gol atacağına dair söz verdiğini söyledi.
Sosa ve Ünal Karaman ayak tenisinde kazanan takımda yer aldı. İkili büyük sevinç yaşadı.
BAŞKANA EN AZ 10 GOL SÖZÜ VERDİM
Trabzonspor'un Kosovalı genç oyuncusu Donis Advijaj, bu sezon için Başkan Ahmet Ağaoğlu'na en az 10 gol atacağına dair söz verdiğini söyledi.
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