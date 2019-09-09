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Fırtına durmuyor!

pazar günü oynayacağı maçının hazırlıklarını dünkü idmanla sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları süren ve katılmadı.

Fırtına durmuyor!
Karadeniz Fırtınası, pazar günü karşılaşacağı G.Birliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı katılmadı.



Sosa ve ayak tenisinde kazanan takımda yer aldı. İkili büyük sevinç yaşadı.

BAŞKANA EN AZ 10 GOL SÖZÜ VERDİM
Trabzonspor'un Kosovalı genç oyuncusu Donis Advijaj, bu sezon için Başkan Ahmet Ağaoğlu'na en az 10 gol atacağına dair söz verdiğini söyledi.

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