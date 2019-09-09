Bursaspor ile Fenerbahçe, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa'da karşı karşıya geldi. Bursa'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede en çok merak edilen isim Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo oldu. Mücadelenin başlama vuruşu iki genç taraftar tarafından yapıldı.



GUSTAVO KENDİNİ FAZLA ZORLAMADI

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Bursaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe sahaya, Harun Tekin, Murat Sağlam, Serdar Aziz , Jailson, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Tolgay Arslan, Alper, Garry Rodrigues, Max Kruse, Mevlüt Erdinç 11'i ile çıktı. İsabetli pasları ile dikkat çeken ve kendini zorlamayan Gustavo ilk 45 dakikada forma giydi. Bursaspor'un gollerini Burak Altıparmak ile Burak Kapacak attı. Fenerbahçe'nin golü ise 86'da Mevlüt'ten geldi.





LUIZ GUSTAVO KORKUTTU!

İlk yarı sona ererken bileğine darbe alan Luiz Gustavo acı içinde kıvrandı. Ancak ayağa kalkınca herkes derin bir nefes aldı.



ALANYASPOR STARTI YARIN

Dünü Bursaspor ile hazırlık karşılaşması yaparak geçiren Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacağı öğrenildi. Bugün izin yapacak olan Sarı-Lacivertliler yarın mesaiye başlayacak.



