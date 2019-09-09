Beşiktaş çok özel bir kulüp

Umut Nayir sonunda kendisini gösterdi. Ümraniye ile oynanan özel maçta 2 gol atan yıldız oyuncu daha şimdiden "Forvette beni de hesaba katın" mesajını verdi.



KARAR ÖNEMLİ

Umut Nayir, Beşiktaş'ın kendisi için çok özel bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Burada uzun yıllar forma giymek istiyorum. Ama bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Hocamızın kararı önemli" diye konuştu.