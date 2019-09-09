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çok özel bir kulüp

Ümraniye maçında kendini gösteren , “ çok özel bir kulüp”dedi.

Beşiktaş çok özel bir kulüp
Umut Nayir sonunda kendisini gösterdi. Ümraniye ile oynanan özel maçta 2 gol atan yıldız oyuncu daha şimdiden "Forvette beni de hesaba katın" mesajını verdi.

KARAR ÖNEMLİ
Umut Nayir, Beşiktaş'ın kendisi için çok özel bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Burada uzun yıllar forma giymek istiyorum. Ama bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Hocamızın kararı önemli" diye konuştu.

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