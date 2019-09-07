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  • 08.09.2019 01:58
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 01:58

'ta şampiyon

Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde 15 numaralı seribaşı , 8 numaralı seribaşı 'ı yenerek şampiyon oldu. Andreescu, kazanan ilk Kanadalı tenisçi unvanını da elde etti.

ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu belli oldu

Teniste sezonun son turnuvası 'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı şampiyon oldu.

'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li , 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.

Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.

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