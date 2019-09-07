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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 00:34

Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti. Milli takıma başarı dileğinde bulunan Erdoğan, ardından stattan ayrıldı.

Başkan Erdoğan, Milli Takımı tebrik etti
Vodafone Park'ta Türkiye-Andorra maçını izleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından millileri kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.

Vodafone Park'ta yapılan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaştı ve onları galibiyetten dolayı kutladı.

Milli takıma başarı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından stattan ayrıldı.

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