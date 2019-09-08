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  • 08.09.2019 14:01
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 14:01

'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Andorra'yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 geçen A , sakatlık haberiyle sarsıldı. 'den yapılan açıklamada Andorra maçının ardından 'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

EURO 2020 elemelerinde Andorra'yı 1-0'la geçen A 'da 'nun mücadelenin ardından sakatlığı bulunması nedeniyle kamptan ayrıldığı açıklandı.


*Okay Yokuşlu

TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü."

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