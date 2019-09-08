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  • 08.09.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 13:58

, saat kaçta? 2019 Türkiye A Milli Takım Moldova maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız dün akşam Andorra ile EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda karşı karşıya geldi. Andorra'yı 1-0 mağlup eden A Milli Takım bir sonraki karşılaşmada Moldova ile mücadele edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi , saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Takım dün akşam Andorra ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada son dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Türkiye'nin Moldova ile ne zaman karşılaşacağı merak konusu oldu. Bu nedenle arama motorlarında Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta sorusu merakla araştırılıyor. Peki, Türkiye Moldova maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Moldova maçına dair bilgiler...

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Moldova maçı 10 Eylül salı günü TSİ ile 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

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