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  • 08.09.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 19:21

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kimdir? , nereli?

, 2011 yılında düzenlenen 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2012'deki 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara'yı yenerek, bu yıl ise 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Ali Gürbüz, Orhan Okulu'yu mağlup ederek Başpehlivan olmuştu. 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ali Gürbüz kimdir? , nerelidir? İşte hayatı...

Başpehlivan Ali Gürbüz kimdir?

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu. Ali Gürbüz son olarak 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Ali Gürbüz, Orhan Okulu'yu mağlup ederek Başpehlivan olmuştu. Peki, Ali Gürbüz kimdir? İşte Ali Gürbüz'ün hayatına dair detaylar...

BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Antalya'da başpehlivan Mehmet Öztürk'ün torunu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan Recep Gürbüz'ün oğlu olarak 26 Ekim 1987 tarihinde dünyaya geldi. Gürbüz; yiğit, bahadır manasına gelen güreşin ikinci piri olarak da kabul edilen yiğitliğin simgesi Hz. Ali'nin ismi olan Ali ismini aldı. 2004 yılında lise eğitimini Murat Paşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra aynı yıl Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu kazanarak lisans eğitimine Ankara'da başladı. Üniversite eğitimi esnasında minder güreşine yöneldi. 2007 yılında Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

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