Kartal umut verdi

Beşiktaş milli maç arasında yaptığı hazırlık karşılaşmasında TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 3-1 yendi. Maça Utku, Gökhan, Roco, Necip, Rebocho, Elneny, Douglas, Erdem, Orkan, N'Koudou ve Umut Nayir ilk 11'iyle çıkan Kartal 3. dakikada Umut Nayir, 11'de Orkan'la 2-0'ı yakaladı. 78'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Umut Nayir farkı üçe çıkardı. Ümraniyespor'un tek golünü 90'da Gimbert kaydetti.
N'KOUDOU ASİST YAPTI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden N'Koudou ilk devre oynarken 1 de asist yaptı. Abdoulay Diaby ise dünkü karşılaşmada forma giymedi.
ATIBA YARIN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Kartal'ın Kanadalı oyuncusu Atiba'nın yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
N'KOUDOU ASİST YAPTI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden N'Koudou ilk devre oynarken 1 de asist yaptı. Abdoulay Diaby ise dünkü karşılaşmada forma giymedi.
ATIBA YARIN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Kartal'ın Kanadalı oyuncusu Atiba'nın yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
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