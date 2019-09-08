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umut verdi

, Ümraniye’yi (2) ve ile devirdi.

Kartal umut verdi
Beşiktaş milli maç arasında yaptığı hazırlık karşılaşmasında TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 3-1 yendi. Maça Utku, Gökhan, Roco, Necip, Rebocho, Elneny, Douglas, Erdem, , N'Koudou ve ilk 11'iyle çıkan Kartal 3. dakikada Umut Nayir, 11'de Orkan'la 2-0'ı yakaladı. 78'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Umut Nayir farkı üçe çıkardı. Ümraniyespor'un tek golünü 90'da Gimbert kaydetti.

N'KOUDOU ASİST YAPTI
'ın yeni transferlerinden N'Koudou ilk devre oynarken 1 de asist yaptı. Abdoulay Diaby ise dünkü karşılaşmada forma giymedi.



ATIBA YARIN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Kartal'ın Kanadalı oyuncusu Atiba'nın yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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