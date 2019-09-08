Falcao’dan gol şov

Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde A takım ile 19 yaş altı takımı 11'e 11 çift kale maç oynadı. A takım yapılan çift kaleyi 4-0 kazanırken Falcao 2 golle yıldızlaştı. Diğer golleri Emre Mor ve Ömer Bayram attı.
BUGÜN İZİN YAPILACAK
Galatasaray bugünü izin yaparak geçirecek. Sarı- Kırmızılı takım Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
BUGÜN İZİN YAPILACAK
Galatasaray bugünü izin yaparak geçirecek. Sarı- Kırmızılı takım Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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