Abdullah Avcı basın mensuplarıyla dün yaptığı kahvaltıda çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ta 4 yıl görevde kalan ve 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş'in kendisinin de hocası olduğunu vurgulayan Avcı, "Burada çok önemli işlere imza attı. Kendisi buradan iz bırakarak gitti. Ben de Şenol hoca gibi Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi. Göreve geldikten sonra bir sinerji değişikliği yapmaları gerektiğini ifade eden Avcı, "Saha ışıklarından kamera sistemine kadar bazı değişiklikler yaptık. Bunları sinerji değişikliği yapmak için yaptık" diye konuştu.
BAŞAKŞEHİR'DEN KİMSE İSTEMEDİM
Avcı, Başakşehir'den kimseye talip olmadığını söyledi. Başarılı teknik adam tüm transferlerin kendi isteğiyle yapıldığını ifade etti.
Oğuzhan önemli bir isim. Onu değerlendirmek istiyoruz.
QUARESMA'YI BEN YOLLAMADIM
Quaresma'nın gitmesiyle benim bir ilgim yok. Onu teknik nedenlerden dolayı oynatmadım.
SEVILLA'DAN HABERİM YOK
Sevilla'dan teklif aldığım söyleniyor. Konuyla ilgili bilgim yok. Beşiktaş duygusu ağır bastı.
BAŞAKŞEHİR'DEN KİMSE İSTEMEDİM
Avcı, Başakşehir'den kimseye talip olmadığını söyledi. Başarılı teknik adam tüm transferlerin kendi isteğiyle yapıldığını ifade etti.
Oğuzhan önemli bir isim. Onu değerlendirmek istiyoruz.
QUARESMA'YI BEN YOLLAMADIM
Quaresma'nın gitmesiyle benim bir ilgim yok. Onu teknik nedenlerden dolayı oynatmadım.
SEVILLA'DAN HABERİM YOK
Sevilla'dan teklif aldığım söyleniyor. Konuyla ilgili bilgim yok. Beşiktaş duygusu ağır bastı.
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