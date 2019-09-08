Bugünkü
Takvim

: Şenol hoca gibi olmak istiyorum

, ’in kulüpten iz bırakarak ayrıldığını söyledi. Tecrübeli hoca, “Ben de onun gibi olmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi.

Şenol hoca gibi olmak istiyorum
Abdullah Avcı basın mensuplarıyla dün yaptığı kahvaltıda çarpıcı açıklamalar yaptı. 'ta 4 yıl görevde kalan ve 2 şampiyonluk yaşayan 'in kendisinin de hocası olduğunu vurgulayan Avcı, "Burada çok önemli işlere imza attı. Kendisi buradan iz bırakarak gitti. Ben de Şenol hoca gibi Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi. Göreve geldikten sonra bir sinerji değişikliği yapmaları gerektiğini ifade eden Avcı, "Saha ışıklarından kamera sistemine kadar bazı değişiklikler yaptık. Bunları sinerji değişikliği yapmak için yaptık" diye konuştu.

'DEN KİMSE İSTEMEDİM
Avcı, Başakşehir'den kimseye talip olmadığını söyledi. Başarılı teknik adam tüm transferlerin kendi isteğiyle yapıldığını ifade etti.



Oğuzhan önemli bir isim. Onu değerlendirmek istiyoruz.

QUARESMA'YI BEN YOLLAMADIM
Quaresma'nın gitmesiyle benim bir ilgim yok. Onu teknik nedenlerden dolayı oynatmadım.



SEVILLA'DAN HABERİM YOK
Sevilla'dan teklif aldığım söyleniyor. Konuyla ilgili bilgim yok. Beşiktaş duygusu ağır bastı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdullah Avcı: Şenol hoca gibi olmak istiyorum
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri