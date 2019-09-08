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5 yıllık hasreti sona erdi

Andorra ile karşılaşan A ’ın 5 yıllık ’da resmi maç hasreti sona erdi. Ay-Yıldızlılar en son 2014’te ile resmi karşılaşma oynamıştı.

5 yıllık İstanbul hasreti sona erdi
Andorra ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı yaklaşık 5 yıl sonra 'da bir resmi maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2014'te ile Stadı'nda oynamıştı. Kazakistan'ı 3-1 yenen 'nin gollerini Burak ve Serdar atmıştı. Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de 'ı özel maçta 2-1 yenmeyi başarmıştı.



BELÖZOĞLU İÇİN SÜRPRİZ KUTLAMA
Emre Belözoğlu'nun Andorra karşılaşması öncesinde kutlandı. 39 yaşına giren Emre'nin doğum günü kutlamasına eşi ve çocuklarının da katılması güne damga vurdu.

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