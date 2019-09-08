5 yıllık İstanbul hasreti sona erdi

Andorra ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı yaklaşık 5 yıl sonra İstanbul'da bir resmi maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamıştı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak ve Serdar atmıştı. Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı özel maçta 2-1 yenmeyi başarmıştı.
BELÖZOĞLU İÇİN SÜRPRİZ KUTLAMA
Emre Belözoğlu'nun doğum günü Andorra karşılaşması öncesinde kutlandı. 39 yaşına giren Emre'nin doğum günü kutlamasına eşi ve çocuklarının da katılması güne damga vurdu.
BELÖZOĞLU İÇİN SÜRPRİZ KUTLAMA
Emre Belözoğlu'nun doğum günü Andorra karşılaşması öncesinde kutlandı. 39 yaşına giren Emre'nin doğum günü kutlamasına eşi ve çocuklarının da katılması güne damga vurdu.
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