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  • 07.09.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 16:31

'da Abdulkadir Ömür şok!

Avrupa Ligi play-off turunda temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan 'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün ameliyat edilme ihtimalinin olduğunu bildirildi. Hem 'te hem de UEFA'da ter döken bordo-mavili takımın nasıl bir çözüm üreteceği merak ediliyor.

'un genç futbolcusu ameliyat oluyor. Oluşan ödem nedeniyle sol diz ekleminden ameliyat olacak yıldız oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Abdülkadir, Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan Play-Off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncu son oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyememişti.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve 'de toplam 6 maçta forma giymiş ve 1 gol 2 asistle oynamıştı.

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