Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür ameliyat oluyor. Oluşan ödem nedeniyle sol diz ekleminden ameliyat olacak yıldız oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Abdülkadir, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan Play-Off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncu son oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyememişti.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giymiş ve 1 gol 2 asistle oynamıştı.