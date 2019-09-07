Türkiye Andorra maçı saat kaçta? Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki beşinci maçında Andorra'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar bugünkü maçında Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. Türkiye, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etmişti. 2013 yılında oynanan mücadelede milli takım rakibini 5-0 yenmişti. Peki, Türkiye Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri H Grubu milli maç ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...
TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye Andorra maçı 7 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.