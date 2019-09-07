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  • 07.09.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 10:12

a maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri H Grubu ?

a maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 Elemeleri'ne iyi başlangıç yapan Ay-Yıldızlılar grubun beşinci maçında Andorra'yı konuk edecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı grupta 9 puan 7 averaj ile 2. sırada yer alıyor. Millilerimiz bu karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, ne zaman, saat kaçta? ?

Türkiye-Andorra maçı saat kaçta?

Türkiye Andorra maçı saat kaçta? Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki beşinci maçında Andorra'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar bugünkü maçında Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. Türkiye, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etmişti. 2013 yılında oynanan mücadelede milli takım rakibini 5-0 yenmişti. Peki, Türkiye Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri H Grubu milli maç ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Andorra maçı 7 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

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