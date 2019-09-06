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  • 06.09.2019 08:23
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 08:23

Diagne 'ın planlarını bozdu!

Diagne'nin 'a kiralık i 'ın planlarını da bozdu... Anderlecht yönetiminin Diagne transferini gerçekleştiremeyince İsveçli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın planlarını Diagne bozdu!

Galatasaray'da Diagne'nin 'a kiralık i Anderlecht-Club Brugge geriliminin dışında 'ın planlarını da etkiledi.

basınında yer alan habere göre; Diagne'nin Club Brugge'a kiralanması Beşiktaş'ın planlarını alt üst etti. Haberde siyah beyazlıların Anderlecht'in golcüsü Kiese Thelin'i kiralamak için girişimlerde bulunduğu yazıldı.

Anderlecht yönetiminin Diagne transferini gerçekleştiremeyince İsveçli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

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