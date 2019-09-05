Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç ceza verdi.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (...)"

Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor'u 90+9'da Adem Büyük'ün attığı golle 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerine alınmışlar demek ki, artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklirde durabilmek." ifadelerini kullanmıştı.

TERİM'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Galatasaray önümüzdeki 4 haftada Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor (D), Fenerbahçe ve Gençlerbirliği (D) ile karşılaşacak. Bu da kararın TFF Tahkim Kurulu tarafından indirilmemesi halinde Terim'in Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacağı anlamına geliyor.