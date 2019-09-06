Fenerbahçe’den çifte mesai

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi.
YANAL İŞİ SIKI TUTUYOR...
Can Bartu Tesisleri'nde günün ilk çalışması salonda gerçekleşti. Sakatlık önceleyici çalışmanın ardından kuvvet egzersizleri yapıldı. Akşam saatlerinde ise açık sahada yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yapıldı. Milli takımlarda bulunan oyuncular çalışmada yer almadılar.
ISLA KOŞULARA BAŞLADI
SakatlığI bulunan Şilili futbolcu Mauricio Isla, takımdan ayrı düz koşulara başladı. Tecrübeli oyuncunun Alanyaspor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Isla'nın yokluğunda sağ bekte Ozan Tufan forma giydi.
ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM
F.Bahçe'nin yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, sarı-lacivertli kulüpte şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki stoper Adil Rami, Fenerbahçe'de bulunduğu için gururlu ve mutlu olduğunu belirtti. Tecrübeli stoper, iyi arkadaşlarla, iyi futbolcularla çalıştıklarını dile getirdi.
TOLGA: MİLLİ HEDEF ASLA BİTMEZ
Tolga Ciğerci, yeniden milli takıma seçilmek istediğini belirterek, "Bu hedeften vazgeçmem. Her şey benim elimde" dedi.
PFDK'DAN 49 BİN LİRA CEZA!
F.Bahçe'ye PFDK'dan para cezası... PFDK'nin Trabzon maçında merdiven boşluklarında yer bırakılmaması ve yaşanan saha olayları nedeniyle F.Bahçe'yi 49 bin lira para cezasına çarptırdığı ifade edildi.
HOLLANDA'DAN FERDİ İÇİN SİTEM VAR!
Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için hala bonservis ödemesi yapmadığı açıklaması geldi. Fenerbahçe Ferdi'yi geçtiğimiz sezon 1.4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
ANCELOTTİ'NİN PRENSİ ELJİF ELMAS!
F.Bahçe'nin 16 milyon Euro ücretle Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalyan basınından övgü aldı. İlk iki lig maçında 15'er dakika süre alan Elmas'ın Ancelotti tarafından beğenildiği ve milli aranın ardından 11'de kullanılacağı ifade edildi. Corriere dello Sport ise, Eljif'in İtalyanca derslerine devam ettiğini belirtti.
YANAL İŞİ SIKI TUTUYOR...
Can Bartu Tesisleri'nde günün ilk çalışması salonda gerçekleşti. Sakatlık önceleyici çalışmanın ardından kuvvet egzersizleri yapıldı. Akşam saatlerinde ise açık sahada yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yapıldı. Milli takımlarda bulunan oyuncular çalışmada yer almadılar.
ISLA KOŞULARA BAŞLADI
SakatlığI bulunan Şilili futbolcu Mauricio Isla, takımdan ayrı düz koşulara başladı. Tecrübeli oyuncunun Alanyaspor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Isla'nın yokluğunda sağ bekte Ozan Tufan forma giydi.
ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM
F.Bahçe'nin yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, sarı-lacivertli kulüpte şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki stoper Adil Rami, Fenerbahçe'de bulunduğu için gururlu ve mutlu olduğunu belirtti. Tecrübeli stoper, iyi arkadaşlarla, iyi futbolcularla çalıştıklarını dile getirdi.
TOLGA: MİLLİ HEDEF ASLA BİTMEZ
Tolga Ciğerci, yeniden milli takıma seçilmek istediğini belirterek, "Bu hedeften vazgeçmem. Her şey benim elimde" dedi.
PFDK'DAN 49 BİN LİRA CEZA!
F.Bahçe'ye PFDK'dan para cezası... PFDK'nin Trabzon maçında merdiven boşluklarında yer bırakılmaması ve yaşanan saha olayları nedeniyle F.Bahçe'yi 49 bin lira para cezasına çarptırdığı ifade edildi.
HOLLANDA'DAN FERDİ İÇİN SİTEM VAR!
Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için hala bonservis ödemesi yapmadığı açıklaması geldi. Fenerbahçe Ferdi'yi geçtiğimiz sezon 1.4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
ANCELOTTİ'NİN PRENSİ ELJİF ELMAS!
F.Bahçe'nin 16 milyon Euro ücretle Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalyan basınından övgü aldı. İlk iki lig maçında 15'er dakika süre alan Elmas'ın Ancelotti tarafından beğenildiği ve milli aranın ardından 11'de kullanılacağı ifade edildi. Corriere dello Sport ise, Eljif'in İtalyanca derslerine devam ettiğini belirtti.
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