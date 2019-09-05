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  • 05.09.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 21:20

, Seri'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu () , Galatasaraylı futbolcu 'ye verilen 2 maç men cezasını onadı. Ayrıca Seri'nin 24 bin liralık para cezasının da onandığı kaydedildi.

Seri'nin cezası onandı

ürkiye Futbol Federasyonu () 'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, 'in 2. haftasında sarı-kırmızılı takımın Konyaspor ile yaptığı müsabakada kırmızı kart gören Seri'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Fildişi Sahilli orta saha oyuncusuna verilen 2 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı. Ayrıca Seri'nin 24 bin liralık para cezasının da onandığı kaydedildi.

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