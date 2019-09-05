Kulüp takımlarında yaşamış oldukları mevcut sakatlıkları ile kampa katılan, milli takım kampının ilk gününden itibaren tedavi ve bireysel antrenman programlarına başlanan Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın son durumlarıyla ilgili sağlık heyetinden şu bilgiler alınmıştır:





Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan Dorukhan Toköz'ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedilmiş olup, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlaması planlanmaktadır.