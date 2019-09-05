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  • 05.09.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 15:43

A kadrosundan çıkartıldı

A ımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan aday kadrodan çıkarılmıştır.

Milli Takım'da şok! Kadrodan çıkartıldı

Kulüp takımlarında yaşamış oldukları mevcut sakatlıkları ile kampa katılan, milli takım kampının ilk gününden itibaren tedavi ve bireysel antrenman programlarına başlanan , , Okay Yokuşlu ve 'ın son durumlarıyla ilgili sağlık heyetinden şu bilgiler alınmıştır:

Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan Dorukhan Toköz'ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedilmiş olup, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlaması planlanmaktadır.

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