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Jose Sosa altın çağını yaşıyor

25 günde 7 maça çıkan 34 yaşındaki maestro performansıyla döktürüyor. Kaptan Sosa, takımını adeta sırtlıyor. Trabzonspor taraftarı sosyal medyadaki yorumlarda, "Gerçek bir kaptan gibi savaşıyor" yorumları yapıyor.

Jose Sosa altın çağını yaşıyor
Arjantinli yıldız Sosa, 25 günde oynanan 7 maçta 90 dakika sahada kalmasının yanı sıra performansı ve sahadaki duruşu ile parmak ısırtıyor.

GERÇEK BİR KAPTAN
Tangocu, 7 asistlik performansının yanı sıra, kaptanlığı nedeniyle takımı yönetmesi, sahadaki duruşuyla göz dolduruyor. Trabzonspor taraftarı sosyal medyadaki yorumlarda, "Gerçek bir kaptan gibi savaşıyor" yorumları yapıyor.

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