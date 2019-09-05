Jose Sosa altın çağını yaşıyor 25 günde 7 maça çıkan 34 yaşındaki maestro performansıyla döktürüyor. Kaptan Sosa, takımını adeta sırtlıyor. Trabzonspor taraftarı sosyal medyadaki yorumlarda, "Gerçek bir kaptan gibi savaşıyor" yorumları yapıyor.

Arjantinli yıldız Sosa, 25 günde oynanan 7 maçta 90 dakika sahada kalmasının yanı sıra performansı ve sahadaki duruşu ile parmak ısırtıyor.



GERÇEK BİR KAPTAN

Tangocu, 7 asistlik performansının yanı sıra, kaptanlığı nedeniyle takımı yönetmesi, sahadaki duruşuyla göz dolduruyor. Trabzonspor taraftarı sosyal medyadaki yorumlarda, "Gerçek bir kaptan gibi savaşıyor" yorumları yapıyor. TÜM MANŞETLER