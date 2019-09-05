İtalyan basınından bomba Kolarov iddiası: Menajerinin haberi yokmuş! Roma ile yeni sözleşme imzalayan Sırp yıldız Kolarov’un menajeri Berti’nin F.Bahçe ile görüşmediği iddia edildi. F.Bahçe taraftarı Sırp sol kanat oyuncusu Kolarov'un transfer edilmesini çok istemişti.

İtalyan Gazetesi Corrierre della Sport, Kolarov ile ilgili iddiada bulundu.



AĞABEYİ GELDİ

Gazete haberinde, yaz başında Kolarov'un ağabeyinin Ülker Arena'da Ali Koç ile görüştüğünü ve bu görüşmede menajer Fali Ramadani ve ortağı Mirsad Türkcan'nın da bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre, Sırp oyuncunun menajeri İtalyan Sergio Berti'nin bu gelişmelerden haberi yoktu.



ONU ÇOK İSTEDİLER!

F.Bahçe taraftarı Sırp sol kanat oyuncusu Kolarov'un transfer edilmesini çok istemişti.