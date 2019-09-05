Bugünkü
Takvim

İtalyan basınından bomba Kolarov iddiası: Menajerinin haberi yokmuş!

Roma ile yeni sözleşme imzalayan Sırp yıldız Kolarov’un menajeri Berti’nin F.Bahçe ile görüşmediği iddia edildi. F.Bahçe taraftarı Sırp sol kanat oyuncusu Kolarov'un transfer edilmesini çok istemişti.

Menajerinin haberi yokmuş!
İtalyan Gazetesi Corrierre della Sport, Kolarov ile ilgili iddiada bulundu.

AĞABEYİ GELDİ
Gazete haberinde, yaz başında Kolarov'un ağabeyinin Ülker Arena'da Ali Koç ile görüştüğünü ve bu görüşmede menajer Fali Ramadani ve ortağı Mirsad Türkcan'nın da bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre, Sırp oyuncunun menajeri İtalyan Sergio Berti'nin bu gelişmelerden haberi yoktu.

ONU ÇOK İSTEDİLER!
F.Bahçe taraftarı Sırp sol kanat oyuncusu Kolarov'un transfer edilmesini çok istemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleriİtalyan basınından bomba Kolarov iddiası: Menajerinin haberi yokmuş!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri