İtalyan basınından bomba Kolarov iddiası: Menajerinin haberi yokmuş!

İtalyan Gazetesi Corrierre della Sport, Kolarov ile ilgili iddiada bulundu.
AĞABEYİ GELDİ
Gazete haberinde, yaz başında Kolarov'un ağabeyinin Ülker Arena'da Ali Koç ile görüştüğünü ve bu görüşmede menajer Fali Ramadani ve ortağı Mirsad Türkcan'nın da bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre, Sırp oyuncunun menajeri İtalyan Sergio Berti'nin bu gelişmelerden haberi yoktu.
ONU ÇOK İSTEDİLER!
F.Bahçe taraftarı Sırp sol kanat oyuncusu Kolarov'un transfer edilmesini çok istemişti.
AĞABEYİ GELDİ
Gazete haberinde, yaz başında Kolarov'un ağabeyinin Ülker Arena'da Ali Koç ile görüştüğünü ve bu görüşmede menajer Fali Ramadani ve ortağı Mirsad Türkcan'nın da bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre, Sırp oyuncunun menajeri İtalyan Sergio Berti'nin bu gelişmelerden haberi yoktu.
ONU ÇOK İSTEDİLER!
F.Bahçe taraftarı Sırp sol kanat oyuncusu Kolarov'un transfer edilmesini çok istemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.