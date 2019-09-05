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  • 05.09.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 15:31

'ın yeni i 'in sözleşmesinde sürpriz opsiyon

'ın yeni i 'nin sözleşmesinde, geri çağırma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. , golcü oyuncuyu devre arasında geri çağırabileceğini söyledi.

Yeni transfer geri dönebilir!

Spor'un haberine göre; 'ın 'dan kiraladığı 'nin sözleşmesinde, sürpriz bir madde bulunduğu ortaya çıktı.

Konuyu İngiliz ekibinin gündeme getirdi.

Deneyimli teknik adam, "Andone'nin, Galatasaray'a kiralanması oyuncuya düzenli oynama fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda burada sıkıntı yaşamıştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı elde edecek. Florin'in iyi bir sezon geçirmesini umut ediyoruz. Ocak ayında geri çağırma opsiyonumuz bulunuyor. Durumunu yakından takip edeceğiz" dedi.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Andone'nin geçici i için kulübüyle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

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