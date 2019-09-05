12 Dev Adam Çekya önünde A Milli Erkek Basketbol Takımımız E Grubu’ndaki son maçında bugün Çekya ile oynayacak. Mücadele 11.30’da başlayacak. Takımımız Çekya'yı yendiği takdirde gruptan çıkacak.

12 Dev Adam için kritik gün... A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki 3. maçında bugün Çekya ile saat saat 11.30'da karşılaşacak. Takımımız Çekya'yı yendiği takdirde gruptan çıkacak. Dünkü maç sonuçları şöyle: A Grubu: Fildişi-Polonya: 63-80, Venezuela-Çin: 72-59, B Grubu: G.Kore-Nijerya: 66-108, Rusya-Arjantin: 61-69, C Grubu: Porto Riko-Tunus: 67-64, İspanya- İran: 73-65, D Grubu: Angola-Filipinler: 84-81, İtalya- Sırbistan: 77-92.