12 Dev Adam Çekya önünde

12 Dev Adam için kritik gün... A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki 3. maçında bugün Çekya ile saat saat 11.30'da karşılaşacak. Takımımız Çekya'yı yendiği takdirde gruptan çıkacak. Dünkü maç sonuçları şöyle: A Grubu: Fildişi-Polonya: 63-80, Venezuela-Çin: 72-59, B Grubu: G.Kore-Nijerya: 66-108, Rusya-Arjantin: 61-69, C Grubu: Porto Riko-Tunus: 67-64, İspanya- İran: 73-65, D Grubu: Angola-Filipinler: 84-81, İtalya- Sırbistan: 77-92.
- Spor
- 05.09.2019
- Gazete
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