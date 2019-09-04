Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:
Muslera, Okan Kocuk, Şener, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina, Adem, Emre Mor, Falcao, Andone.
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