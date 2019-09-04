Galatasaray yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık bir imza töreni düzenledi. Sarı kırmızılıların dünya yıldızı Radamel Falcao sahneye çıktı ve 'üçlü'ler patladı. İşte o görüntüler...
Galatasaray yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık bir imza töreni düzenledi. Sarı kırmızılıların dünya yıldızı Radamel Falcao sahneye çıktı ve 'üçlü'ler patladı. İşte o görüntüler...
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