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  • 03.09.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 23:36

Hıncal Uluç'tan flaş Radamel Falcao yorumu: Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa....

A Spor yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın son transferi Radamel Falcao hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu. Usta yazar, Kolombiyalı yıldızın transferi üzerinden sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim'i eleştirdi.

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