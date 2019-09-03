Galatasaray, transferi için yoğun çaba harcadığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'dan bonservis bedeli ödemeden transfer etti yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Hıncal Uluç'tan flaş Radamel Falcao yorumu: Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa....
A Spor yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın son transferi Radamel Falcao hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu. Usta yazar, Kolombiyalı yıldızın transferi üzerinden sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim'i eleştirdi.
Galatasaray, transferi için yoğun çaba harcadığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'dan bonservis bedeli ödemeden transfer etti yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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