Kartal 5 yaş gençleşti

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun kadrosundan gelen ve gidenlerden sonra hem maaş ödemeleri geriye çekildi hem de takım gençleşti. Siyah-Beyazlılar 9 futbolcuyla yollarını ayırırken yerlerine 7 takviye yaptı.
TASARRUF SAĞLANDI
Beşiktaş'ta gidenlerden 13 milyon 250 bin Euro maaş düşüşü olurken yerlerine gelenlerin 9 milyon 100 bin Euro'luk gideriyle aradaki kar 4 milyon 150 bin Euro oldu. Kartal'da Adriano (34), Quaresma (35), M.Pektemek (31), Tolga Zengin (35), Medel (32) gibi yaşlı futbolcular takımdan ayrıldı. Bunun yerine Tyler Boyd (24), Douglas (28), Ruiz (30), Rebocho (24), N'Koudou (24), Elneny (27) ve Diaby (28) transfer edildi. Böylece 32,1 olan yaş ortalaması 26-9'a düştü.
TASARRUF SAĞLANDI
Beşiktaş'ta gidenlerden 13 milyon 250 bin Euro maaş düşüşü olurken yerlerine gelenlerin 9 milyon 100 bin Euro'luk gideriyle aradaki kar 4 milyon 150 bin Euro oldu. Kartal'da Adriano (34), Quaresma (35), M.Pektemek (31), Tolga Zengin (35), Medel (32) gibi yaşlı futbolcular takımdan ayrıldı. Bunun yerine Tyler Boyd (24), Douglas (28), Ruiz (30), Rebocho (24), N'Koudou (24), Elneny (27) ve Diaby (28) transfer edildi. Böylece 32,1 olan yaş ortalaması 26-9'a düştü.
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