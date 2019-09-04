Kartal 5 yaş gençleşti

geçtiğimiz sezonun kadrosundan gelen ve gidenlerden sonra hem maaş ödemeleri geriye çekildi hem de takım gençleşti.9 futbolcuyla yollarını ayırırken yerlerine 7 takviye yaptı.gidenlerdenmaaş düşüşü olurken yerlerine gelenlerin 9 milyon'luk gideriyle aradaki karoldu.'dagibi yaşlı futbolcular takımdan ayrıldı.vetransfer edildi. Böylece 32,1 olan yaş ortalaması 26-9'a düştü.