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’da bir ilk 40 milyon lira kar

’dan 110 milyon TL gelir elde eden Bordo-Mavililer, kadroya kattığı 16 futbolcuyla 30 milyon TL bonservis ve imza bedeli ile 41 milyon TL maaş karşılığında anlaştı. Tarihinin en verimli dönemini yaşadı.

Trabzon’da bir ilk! 40 milyon lira kar...
Trabzonspor geride kalan sezonunda yıllık ücretleri 40 milyon TL olan 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Bu oyunculardan sadece Yusuf Yazıcı'nın satışından kulübe 110 milyon TL girdi sağlanırken, diğer oyuncular bedelsiz olarak bırakıldı. TFF'nin bu sezon uygulamaya soktuğu Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle belirli bir limitin içerisinde kalması gereken Trabzonspor, transfer döneminde toplam 16 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu oyunculara 30 milyon TL bonservis bedeli veya imza parası ödeyen spor, oyuncuların kendileriyle ise 41 Milyon TL yıllık ücret karşılığında anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takım böylelikle kulüp tarihinde bir ilke imza atarak 39 milyon TL'nin üzerinde kar elde etti. Kulüp ekonomik olarak rahat bir nefes aldı.



LILLE'E TARAFTAR KAZANDIRDI!
taraftarı sayesinde Fransa Lig'inde Lille takımının maçlarını takip etmeye başladı.



EKUBAN ÇOK FARKLI
Geçen sezon resmi maçlarda 8 gol atan Ekuban, bu sezon 7 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Ganalı forvet oyuncusu attığı 5 golün 3'ünü deplasmandaki AEK maçında attı. Son olarak da ağlarını sarsmayı başardı.



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