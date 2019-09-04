Trabzon’da bir ilk! 40 milyon lira kar...

Trabzonspor geride kalan transfer sezonunda yıllık ücretleri 40 milyon TL olan 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Bu oyunculardan sadece Yusuf Yazıcı'nın satışından kulübe 110 milyon TL girdi sağlanırken, diğer oyuncular bedelsiz olarak bırakıldı. TFF'nin bu sezon uygulamaya soktuğu Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle belirli bir limitin içerisinde kalması gereken Trabzonspor, transfer döneminde toplam 16 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu oyunculara 30 milyon TL bonservis bedeli veya imza parası ödeyen Trabzonspor, oyuncuların kendileriyle ise 41 Milyon TL yıllık ücret karşılığında anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takım böylelikle kulüp tarihinde bir ilke imza atarak 39 milyon TL'nin üzerinde kar elde etti. Kulüp ekonomik olarak rahat bir nefes aldı.
LILLE'E TARAFTAR KAZANDIRDI!
Trabzonspor taraftarı Yusuf Yazıcı sayesinde Fransa Lig'inde Lille takımının maçlarını takip etmeye başladı.
EKUBAN ÇOK FARKLI
Geçen sezon resmi maçlarda 8 gol atan Ekuban, bu sezon 7 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Ganalı forvet oyuncusu attığı 5 golün 3'ünü deplasmandaki AEK maçında attı. Son olarak da Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başardı.
LILLE'E TARAFTAR KAZANDIRDI!
Trabzonspor taraftarı Yusuf Yazıcı sayesinde Fransa Lig'inde Lille takımının maçlarını takip etmeye başladı.
EKUBAN ÇOK FARKLI
Geçen sezon resmi maçlarda 8 gol atan Ekuban, bu sezon 7 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Ganalı forvet oyuncusu attığı 5 golün 3'ünü deplasmandaki AEK maçında attı. Son olarak da Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.