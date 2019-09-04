Atiba ilk maça yetişecek Beşiktaş'ta ​sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Atiba'nın milli maç sonrası hazır olacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun kendisini çok iyi hissettiği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Atiba'nın milli maç sonrası hazır olacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun kendisini çok iyi hissettiği gelen bilgiler arasında. TÜM MANŞETLER