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Atiba ilk maça yetişecek

Beşiktaş'ta ​sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Atiba'nın milli maç sonrası hazır olacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun kendisini çok iyi hissettiği gelen bilgiler arasında.

Atiba ilk maça yetişecek
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Atiba'nın milli maç sonrası hazır olacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun kendisini çok iyi hissettiği gelen bilgiler arasında.

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