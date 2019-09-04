Atiba ilk maça yetişecek

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Atiba'nın milli maç sonrası hazır olacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun kendisini çok iyi hissettiği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Atiba'nın milli maç sonrası hazır olacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun kendisini çok iyi hissettiği gelen bilgiler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.