Fenerbahçe'nin 4 yıllığına kadrosuna kattığı Luiz Gustavo son derece farklı özellikle sahip bir Brezilyalı oyuncu. Sporx. com'un derleği bilgilerde Luiz Gustavo kendisini "Brezilyalı olmayan Brezilyalı' olarak tanıtıyor. Gustavo'nun kendisi ile ilgili düşünceleri şu şekilde:
GÜZEL OYUN ÖNCELİĞİM DEĞİLDİR
"Basit oyna, efektif ol, rakibi baskı altına al. Amacım, isabetli şekilde pası atmaktır. Güzel oyunu benden beklemeyin, önceliğim değildir'' Gustavo'nun futbolcu olmasında annesinin büyük payı var.
GECE HAYATINI HİÇ BİLMEZ...
Ancak Gustavo 16 yaşında annesini kaybetti. Futbolcu olmasına vesile olan annesi onun nasıl bir futbolcu olduğu göremedi. Tam bir lider olan Gustavo gece hayatından da çok uzak bir isim.
GÖRDÜĞÜM EN İYİ PROFESYONEL
Bu özelliğini "Disiplinliyimdir. Sezon içinde Rio Karnavalı'na kaçacak biri değilim. Sadece işimi yaparım" şeklinde tanımlıyor. Eski hocası Villas-Boas ise onun için "Gördüğüm en iyi profesyonel" diyor.
TAKIM ARKADAŞLARI 'GİTME" DEDİ
Marsilyalı takım arkadaşları iş ciddiye binince Gustavo'ya hocası ile birlikte gitmemesi için baskı yaptı. Ancak Luiz Gustavo, Fenerbahçe için hayatında yeni bir sayfa açmaya çoktan karar vermişti bile...
GÜZEL OYUN ÖNCELİĞİM DEĞİLDİR
"Basit oyna, efektif ol, rakibi baskı altına al. Amacım, isabetli şekilde pası atmaktır. Güzel oyunu benden beklemeyin, önceliğim değildir'' Gustavo'nun futbolcu olmasında annesinin büyük payı var.
GECE HAYATINI HİÇ BİLMEZ...
Ancak Gustavo 16 yaşında annesini kaybetti. Futbolcu olmasına vesile olan annesi onun nasıl bir futbolcu olduğu göremedi. Tam bir lider olan Gustavo gece hayatından da çok uzak bir isim.
GÖRDÜĞÜM EN İYİ PROFESYONEL
Bu özelliğini "Disiplinliyimdir. Sezon içinde Rio Karnavalı'na kaçacak biri değilim. Sadece işimi yaparım" şeklinde tanımlıyor. Eski hocası Villas-Boas ise onun için "Gördüğüm en iyi profesyonel" diyor.
TAKIM ARKADAŞLARI 'GİTME" DEDİ
Marsilyalı takım arkadaşları iş ciddiye binince Gustavo'ya hocası ile birlikte gitmemesi için baskı yaptı. Ancak Luiz Gustavo, Fenerbahçe için hayatında yeni bir sayfa açmaya çoktan karar vermişti bile...
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