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Boateng’i geri çevirdi

’in stoperi Boateng’in dönemi içerisinde ’ye teklif edildiği iddia edildi. Fenerbahçe’nin maliyetini fazla bularak bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Fener Boateng’i geri çevirdi
Yaz döneminin sone ermesinin ardından bazı iddialar da gündeme düşmeye başladı.

FENER'E ÖNERİLDİ
Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'ye bu transferin öncesinde Bayern Münih'ih 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Jerome Boateng'in kiralık olarak teklif edildiği ancak Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu maliyeti nedeniyle kadrosuna katmadığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
76 kez Alman Milli Takım forması giyen Boateng'in piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

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