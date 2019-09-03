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  • 03.09.2019 20:25
  • Son Güncelleme: 03.09.2019 20:25

A 'da sakatlık şoku! antrenmanı yarıda bıraktı...

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası kapsamında Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan A , hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü. Çift kale maçta sakatlanan antrenmanı yarıda bıraktı.

A Milli Takım'da sakatlık şoku!

Andorra ile 7 Eylül'de Beşiktaş Park'ta, Moldova ile de 10 Eylül'de deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti. Riva Hasan Doğan lar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları süren Nazım Sangare, Dorukhan Toköz, , Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu ve katılmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti.

YUSUF YAZICI İDMANI YARIDA BIRAKTI
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas idmanı ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. 2 takım halinde minyatür kale maç yapan milliler daha sonra yarı sahada çift kale taktik maç yaptı. Çift kale sırasında kaleciyle karşı karşıya kalan , topa hamle yaparken Efecan'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan yıldız oyuncunun ilk müdahalesi saha içinde yapılırken, Yusuf Yazıcı antrenmana devam edemedi. Çift kale maçı kazanan turkuaz takım, basın mensuplarına galibiyet pozu verdi. Antrenman sonunda hücum oyuncuları kanat organizasyonu çalıştı. A Milli Takım, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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