Türkiye ABD basketbol maçı hangi kanalda? 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ilk sınavını Japonya karşısında veren A Milli Takım, bu karşılaşmadan rahar bir galibiyetle ayrılmıştı. İkinci karşılaşmasında ABD ile mücadele edecek 12 Dev Adam hazırlıklarını tamamladı. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları da belli oldu. Peki, Türkiye ABD basketbol maçı hangi kanalda? FIBA 2019 Dünya Kupası Türkiye ABD basketbol maçı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE - ABD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçını güçlü rakibi ABD ile yapacak. Türkiye ABD basketbol maçı 3 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvaya zorlu bir maçla başlayacak milli takım, bugünkü rakibi ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

Söz konusu karşılaşmalarda ABD potasına 358 sayı bırakan A Milli Takım, 452 sayı yedi.